Aydın’da orman yangını

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Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesi Gökbel dağında orman yangını başladı.

Akçaova Mahallesi’ni tam karşıdan gören çamlık alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havadan bir helikopter ile başlayan yangına karadan da arazöz ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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