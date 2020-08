Kuşadası Ülkü Ocakları piknikte buluştu

Kuşadası Ülkü Ocakları her yıl düzenli olarak yaptıkları piknik etkinliklerini bu yılda da devam ettirdi.

Kuşadası Ülkü Ocakları teşkilatı her yıl düzenli olarak yaptıkları piknik etkinkinliğini bu yıl Adagöl'de gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 Ülkü Ocaklı Adagöl'de mangal yakarak sıcak havanın tadını çıkardı. Kuşadası Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Ali Yasan Başkanlığı'nda düzenlenen etkinliğe bir dönem önce ki Başkan Burakhan Taşdemir de geldi. Gelenek haline gelen piknik etkinliğinde Ülkücüler mangalın ve sıcak havanın tadını çıkardı. Spor etkinliği de yapan Ülkücüler voleybol oynadı. Semaverde çay demleyen teşiklat mensubu gençler çevredeki vatandaşlara da çay ikram etti. Kuşadası Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Ali Yasan ''Her yıl düzenlediğimiz piknik etkinliğimizi bu senede de devam ettirdik. Ülkü Ocaklı kardeşlerimizle birlikte yedik, içtik, eğlendik. Allah seneye de nasip der inşallah" diyerek herkesin bayramını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.