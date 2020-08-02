Kuşadası'nda bayram yoğunluğu



Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de tatilci akını oldu. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ilçenin nüfusu, 700 bine yaklaştı.

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, bayramın 3'üncü gününde de kalabalık oluştu. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden Kuşadası'na tatilci akını oldu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, ilçeye 3 günde toplam 120 bin araçla giriş yapıldı. Tatilcilerin gelmesiyle Kuşadası'nın nüfusu, 700 bine yaklaştı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu ilçede, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajlarında boş yer kalmadı. Doğal güzelliği dolayısıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Milli Parkı'na da ilgi yoğun oldu.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Ankara'dan Kuşadası'na geldiğini belirten Murat Başaran, "Kuşadası çok güzel bir tatil kenti. Burada bayramın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Serinlemek için bol bol denize giriyoruz. Gelecek yıl da tatil yapmak için burayı tercih edeceğim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-08-02 14:59:25



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