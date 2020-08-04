Köşk’te 10 dönüm makilik alan yandı

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Aydın’ın Köşk ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm makilik arazi yandı.

Edinilen bilgiye göre Sarıçam Mahallesi Arıkyanı mevkiindeki makilik arazide yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 10 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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