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Aydın’daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 140 hektar zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Aydın’daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Efeler ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 140 hektar zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi’ndeki mesire alanı yakınlarında saat 16.00 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti. Mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın İmamköy, Emirdoğan, Pınardere ve Yukarı Kayacık mahallelerindeki zeytin arazilerine büyük zarar verdi.

Yangına karadan itfaiye, arazöz, tanker ve dozerle, havadan helikopter ve uçak ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 140 hektar zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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