Başkan Çerçioğlu'ndan zeytin ağaçları yanan çiftçiye destek

Kafatasının yarısını, gözlerini kaybetse de vatan ve bayrak aşkını hiç kaybetmedi - ERZURUM

Dün İmamköy ve Pınardere Mahalleleri kırsalında ormanlık ve zeytinlik alanlarda meydana gelen ve yaklaşık 140 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrasında, Aydın Büyükşehir Belediyesi yaraları saracak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından zeytinlik alanları zarar gören vatandaşların kayıplarının giderilmesi amacıyla, görevlendirdiği Tarımsal Hizmetler Dairesi Ekipleri yapacakları tespitle birlikte bölge halkına zeytin fidanı dağıtımına başlayacak.

Zeytinin, Aydın coğrafyasının olmazsa olmazı ve kadim bir meyve olduğunu ifade eden Başkan Çerçioğlu, “Yangından zarar gören tüm vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi için derhal fide temin ederek, çiftçilerimize destekte bulunacağız. Hedefimiz kaybettiğimiz zeytinliklerimizin tekrar kazanılması, zeytin fidelerimizin topraktan daha gür fışkırması.” dedi.

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