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Kuşadası Körfezi’nde 2 caretta caretta ve 1 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

İHA

Kuşadası Körfezi’nde 2 caretta caretta ve 1 yeşil deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kuşadası Körfezi’nde iki adet caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası ile bir adet chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Mustafa Irkaş isimli bir dalgıç tarafından bulunan caretta caretta, 22 metreden boğulmuş olarak denizden çıkarıldı. Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) uzmanları tarafından yapılan incelemede, sağ yüzgecinin olmadığı tespit edildi. Uzmanlar, söz konusu caretta carettaya muhtemelen yıllar önce bir paragat misinanın dolandığını ve kurtulmak için mücadele ederken, misinanın yüzgecini keserek kopardığını ve diğer üç uzvuyla yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını söyledi. Kuşadası Körfezi’ndeki diğer caretta caretta vakası da dalgıç Selçuk Arı’nın haber vermesi üzerine deniz yüzeyinde bulundu. Kaplumbağada yapılan incelemede, herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmazken, uzmanlar ölümün boğulma ya da plastik yutmasından dolayı olabileceğini vurguladı. EKODOSD yönetimine iletilen üçüncü vaka ise Dilek Yarımadası Milli Parkı koyunda meydana geldi. İzmir’den tatil için Kuşadası’na gelen Salih Muhtar Özkan isimli bir tatilci Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda yüzerken gördüğü ve kıyıya aldığı yeşil deniz kaplumbağası daha sonra EKODOSD uzmanlarına teslim edildi.
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Yaptığımız bilinçlendirme çalışmaları ve kurduğumuz ağ sayesinde hemen her gün gerek canlı bazen de ölü olarak ihbarlar almaktayız. Ne yazık ki aldığımız ihbarlarda bazen üzücü durumlarla da karşılaşmaktayız. Kuşadası kıyılarında, yeşil deniz kaplumbağalarının ölümlerinde nadir olarak erişkin bireyler görülse de, genelde juvenil olanları yoğun olarak görmekteyiz. 3 Kaplumbağadan da doku örnekleri aldık. DNA çalışması için ADÜ Biyoloji bölümüne göndereceğiz. Kaplumbağaları ise mikroplastik çalışmaları için Dalyan’da bulunan DEKAMER’e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) göndereceğiz “ dedi.
Vatandaşlara uyarıda bulunan Sürücü, “ Deniz ekosistemi için önemli olan bu nadir canlıların nesillerini sürdürmesi açısından, denizlerimizin temiz olması çok önemlidir. Özelikle denize atılan plastik malzemeleri, naylon torbaları denizanası sanarak yutan Carettalar yaşamını kaybetmektedir. Denizde görülen plastik malzemelerin toplanması bir canlının hayatta kalmasını sağlayacaktır. Siz de suyun altında ve denizin yüzeyinde gördüğünüz plastik malzemeleri toplayıp, bu tür canlılara olan tehdidin azalmasına katkıda bulunabilirsiniz" diye konuştu.

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