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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İmamköy Mahallesi'nde çıkan yangın sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Aksoy, yaşanan yangın sonrasında tarım sigortasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İmamköy Mahallesi’nde çıkan yangın sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Aksoy, yaşanan yangın sonrasında tarım sigortasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.
Geçtiğimiz hafta sonu Efeler’in İmamköy Mahallesi’nde başlayan ve Pınardere Mahallesi’ne sıçrayan yangın sonrasında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Rüzgarın etkisi ile daha da şiddetlenen ve güçlükle kontrol altına alınan yangında zarar gören 140 hektarlık alan hakkında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem’den bilgi alan Vali Aksoy, gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. Beraberindeki heyet ile bölgeyi inceledikten sonra Pınardereli vatandaşlar ile görüşen Vali Aksoy, geçmiş olsun dileklerini belirterek, en hızlı şekilde vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini ifade etti.

“Gerekli çalışmalar başlatılmıştır”
Yangında zeytin ve incir başta olmak üzere birçok tarımsal potansiyelin zarar gördüğünü ifade eden Vali Aksoy; “Bu yangına müdahale amaçlı özellikle 1 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, çeşitli iş makinaları ve 100'e yakın personel ile müdahalede bulunuldu. Buradaki temennimiz evlerimize zarar vermeden bu olayın atlatılmasıydı. Yangın ile mücadelede görev alan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En büyük tesellimiz bir can kaybının yaşanmamasıdır, yerleşim yerine bu yangının ulaşmamasıdır. Bu anlamda önemli bir çalışma ortaya konmuştur. Devletimizin bütün kurumları bu noktada sizlerin yanındadır, yanında olacaktır. Yapılabilecek çalışmaları arkadaşlarımız ortaya koyacak ve imkanlar ölçüsünde bu çalışmalar bundan sonra yerine getirilecektir. Tekrar geçmiş olsun” dedi.

“Tarım sigortasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır”
Yaşanan yangın sonrasında tarım sigortasının öneminin bir kez daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Vali Aksoy; “Tarım İl Müdürlüğümüz gerekli tespitlere başlamıştır, bu tespitleri yapacaktır. Tarımsal anlamda Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara borçlar varsa, bunların ertelenmesi ile ilgili kararları alınıp çiftçilerimizin rahatlaması konusunda bir gayret ortaya koyacağız. Özellikle bu yangın bize göstermiştir ki tarımsal alanlarımızın sigortası büyük önem taşımaktadır. TARSİM sigortası yaptıran çiftçilerimiz varsa bunlar bu zararını sigortadan karşılama durumunda olacaktır. Bu konuda toplumsal olarak daha bilinç düzeyimizi farklı bir noktaya taşımak durumundayız. Zaten TARSİM sigortasının primlerinin yarısını devlet ödüyor, yarısını sadece üreticiler ödüyor. Ama böyle olağanüstü bir durum ile karşılaştığımızda, bir afet ile bir yangın ile karşılaştığımızda en azından zararımızın karşılanması konusunda böyle bir uygulamanın var olduğunu da bilmeliyiz ve tarımsal alanlarımızı sigorta yaptırma konusunda gayret göstermemiz gerektiğini de bir kez daha bu olayda anlamış olduk. Bu yönü ile bundan sonraki süreçte de üreticilerimizin çiftçilerimizin tarımsal alandaki üretimlerinin herhangi bir nedenle zarar görmesi durumunda zararının karşılanabileceği bir ortamın, bir imkanın karşılanması büyük önem taşıyor” dedi

“İyi niyetli de olsa bazı faaliyetlerimize dikkat etmeliyiz”
Yangının İmamköy’de bulunan mesire alanında çıktığı yönündeki ifadelerin yanlış olduğunu belirten Vali Aksoy; “Jandarmamızın ilk tespitlerine göre yangının mesire alanının daha dışında farklı bir noktada başladığı yönünde bir tespit söz konusu. Bununla ilgili inceleme ve çalışmalar devam ediyor. Sonuçlandığında bunu da kamuoyu ile paylaşacağız. Hepinizin bildiği gibi, bundan birkaç gün önce de Çine bölgemizde bir yangın meydana gelmişti. Orada da 50 hektarlık orman arazisi zarar görmüştü. Orman yangını ile jandarmamızın yapmış olduğu çalışma neticesi yangının çıktığı noktada yapılan araştırma ve incelemeler sonrası sulama borularının tamiri sırasında bir ateş yakıldığı ve bu ateşten kaynaklı orman yangını çıktığı sebebiyle baba ve oğul olmak üzere 2 kişi gözaltına alınmıştı. Birisi tutuklandı, birisi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İyi niyetle de olsa bazı faaliyetlerimize dikkat etmek zorundayız. Edindiğimiz bilgilere göre 40 derecenin üzerinde sıcaklık ve nem oranının 10 civarında olan bir ortamda orman yangını riskimiz oldukça fazla. Bu bakımdan her yönüyle bütün vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı hassasiyet içerisinde olması ve yangının oluşabileceği davranışlardan uzak durmalıyız. Bir sigara izmaritinden, bir piknik ateşinden yangın çıkabiliyor. Farklı bir amaçla yakılmış bir ateş, söndürülmediği zaman yangın çıkarabiliyor. Yani, bir gazoz içtiğimizde dahi şişeyi alana atmamalıyız. Çünkü o şişenin yansımasından da süreç içerisinde yangın ortaya çıkabiliyor. Bu bakımdan daha duyarlı bir şekilde davranmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada her birimize ayrı ayrı görev düşüyor” dedi.

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