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Sahil Güvenlik'ten gezi teknelerine maske ve sosyal mesafe denetimi

İHA

Kuşadası'nda korona virüs salgınına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra denizden ve havadan da devam ediyor.

Sahil Güvenlik'ten gezi teknelerine maske ve sosyal mesafe denetimi

Kuşadası’nda korona virüs salgınına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra denizden ve havadan da devam ediyor.
Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler hem denizden hem de havadan Kuşadası Körfezi’nde salgına karşı yürütülen önlemleri denetliyor. Kuşadası Körfezi’nde günlük tura çıkan gezi teknelerini tek tek kontrol eden Sahil Güvenlik ekipleri, tatilcileri ve tekne çalışanlarını tek tek uyararak, hijyen, maske ve mesafe konularında alınan kararlara uymalarını istedi.

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