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MHP Aydın ilçe kongreleri başlıyor Kongreler 17 Ağustos'da Koçarlı ve Karacasu ile start alacak

İHA

MHP Aydın ilçe kongreleri başlıyor Kongreler 17 Ağustos'da Koçarlı ve Karacasu ile start alacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın ilçe kongreleri 17 Ağustos’ta Koçarlı ve Karacasu ilçeleri başlayacak. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kongrelerde üyelere korona virüs tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

İlçe ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 13. Olağan Büyük Kurultay’ın yapılacağı MHP’de Aydın ilçe kongrelerinin başlayacağı tarih belli oldu. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yaptığı açıklama ile, ilçe kongrelerinin 17 Ağustos’ta Koçarlı ve Karacasu ile başlayacağını belirtti. Kongrelerin belirlenen takvim doğrultusunda diğer ilçe ve il kongresinin yapılacağı kaydeden Alıcık, “MHP Genel Başkanımız Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin siyasi duruşunu ve ilkelerini yarınlara güçlü taşıma irademizi gösterme zamanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi tecrübe, birikim, ilkeli ve ülküyle temellenmiş sağlam duruşunu en iyi şekilde, en emin yollardan geleceğe taşıyacaktır. Cennet Aydın Kentimizde 17 Ağustos 2020 tarihinde Koçarlı ve Karacasu İlçelerimizde başlayacak kongre süreci, birlik ve beraberliğinizin daha da sağlam temellere oturması için büyük bir fırsat olsun. Bütün arkadaşlarımın dava ruhu ve kardeşlik hissiyatıyla partimizin başarısı için sorumluluk alacağına yürekten inanıyorum” dedi.

"Kararlara uyulmasını istedi"

MHP İl Başkanı Alıcık, parti genel merkezinin kongre genelgesi disiplininde yapılacak olan kongrelerde parti üyelerinin alınan kararlara riayet etmeleri gerektiğini belirtti. Alıcık, “İlçe kongrelerin gerçekleşeceği alanların dezenfekte edilecek, kongrelerin gerçekleşeceği alan girişlerinde ateş ölçer ile delegelerin ateşlerinin ölçülerek, delegelere maske temin edilmesi, delegelerin salon içinde sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde maske ile yer almaları, oy kullanma işlemini sırayla yapmaları, oy kullanma işleminden sonra sandık başına delegelerin beklememeleri gerekiyor. Kongrelerin seyircisiz bir şekilde sadece hazirun listesinde adı bulunan delegelerin katılımıyla gerçekleşmesi doğru olacaktır. Ayrıca ilçe kongrelerine genel merkezimizden onayı alınan dava arkadaşlarımızla tek liste olarak gidilmesi, birlik ve bütünlüğümüz adına aday çıkarılmaması, kongrelerimize müdahale ve sızma teşebbüslerinin her şart ve durumda engellenmesi ve genel merkezimizin bu kararlarına uymayan kişi ve kişiler hakkında gereken her türlü tedbir alınacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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