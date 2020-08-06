Sökespor'da Onur Kara dönemi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sökespor'da Onur Kara dönemi başladı

İHA

Sökespor'da gerçekleşen genel kurulla birlikte Onur Kara'nın başkanlığında yeni dönem başladı.

Sökespor'da Onur Kara dönemi başladı

Sökespor'da gerçekleşen genel kurulla birlikte Onur Kara'nın başkanlığında yeni dönem başladı.
"Liglere Eşin Grup Sökespor adıyla katılacak'
Aydın Bölgesel Amatör Lig (BAL)'de mücadele eden Sökespor’da olağan genel kurul 193 üyeden 133’ünün katılımıyla yapıldı. Genel kurulda Onur Kara başkanlığında yeni yönetim göreve gelirken, Sökespor'un liglere “Eşin Group Sökespor” olarak katılma kararı alındı.
Mevcut başkan Fuat Evren Gül yeniden aday olmayınca, tek liste halinde yapılan seçimlerde daha önce Sökespor’da futbol oynayan işadamı Onur Kara başkanlığındaki yeni yönetim göreve seçildi.
"Yönetim 9 kişiye çıktı"
Mehmet Gül’ün divan başkanlığı, Yağız Pullukçu ve Mesut Şirin'in divan katipliği yaptığı genel kurulda, yönetim kurulunun 7 kişiden, 9 kişiye çıkarılması kararı da alındı.
Onur Kara başkanlığındaki yeni yönetim kurulu; Kasım Üzüm, Erol Özhavutçu, Hakan Tunceli, Ali Berk Makaraç, Barış Kazan, Özkan Kaya, Nehir Göçtü ve Nazif Maltepe’den oluşurken, denetleme kuruluna da Alper Donat, Fevzi Yıldız, Erdal Erdilliballı’dan oluştu. Federasyon delegeliklerine ise Onur Kara ve Yağız Pullukçu, Barış Kazan isimlerinden oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Büyükşehir vatandaşı maskesiz bırakmıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir vatandaşı maskesiz bırakmıyor
Kuşadası plajları denetimden tam not aldı
YEREL HABERLER Kuşadası plajları denetimden tam not aldı
Nazilli’de geniş çaplı Covid-19 denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de geniş çaplı Covid-19 denetimi yapıldı
Başkan Kaplan; “Sağlık için hepimiz sahadayız”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; “Sağlık için hepimiz sahadayız”
Kuşadası'nda plajda kronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda plajda kronavirüs denetimi
Bozdoğan’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Bozdoğan’da korona virüs denetimi
Gemilerin çıkardığı her sesin bir anlamı var Kazasız bir seyir için su üstündeki deniz araçlarının sesli ikaz sistemlerini iyi bilmek gerekiyor
YEREL HABERLER Gemilerin çıkardığı her sesin bir anlamı var Kazasız ...
“ Sağlık İçin, Hepiniz İçin “ denetimi Kuşadası’nda gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “ Sağlık İçin, Hepiniz İçin “ denetimi Kuşadası’nda ...
Didim'de polis ve zabıta eşliğinde korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Didim'de polis ve zabıta eşliğinde korona virüs ...
Büyükşehir gençlere rehber oluyor
YEREL HABERLER Büyükşehir gençlere rehber oluyor
Başka Öndeş, semt pazarında vatandaşlara korona virüs uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Başka Öndeş, semt pazarında vatandaşlara korona virüs ...
Yenipazar’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Yenipazar’da korona virüs denetimi
Başkan Atay'dan koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Başkan Atay'dan koronavirüs denetimi
MHP Aydın ilçe kongreleri başlıyor Kongreler 17 Ağustos'da Koçarlı ve Karacasu ile start alacak
YEREL HABERLER MHP Aydın ilçe kongreleri başlıyor Kongreler 17 ...
Aydın’da korona denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın’da korona denetimi gerçekleştirildi
Söke'de korona virüs denetlemesi
YEREL HABERLER Söke'de korona virüs denetlemesi
Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor golcüsünü buldu
Mehteran takımında, emekliler ile öğrenciler bir arada
YEREL HABERLER Mehteran takımında, emekliler ile öğrenciler bir ...
Sahil Güvenlik'ten gezi teknelerine maske ve sosyal mesafe denetimi
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik'ten gezi teknelerine maske ve sosyal ...
Söke Garı'nın 150 yıllık kantarı 5 yıl sonra geri geldi
YEREL HABERLER Söke Garı'nın 150 yıllık kantarı 5 yıl sonra geri ...
Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki yunusların gözlemleri tamamlandı
YEREL HABERLER Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki yunusların ...
Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Aksoy, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Aydın'da 'veresiye' kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Aydın'da 'veresiye' kavgası: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X