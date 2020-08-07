Germencik’te göçük meydana geldi: 1 Ölü 3 Yaralı

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Aydın’ın Germencik ilçesinde su kuyusu kazımı sırasında göçük meydana geldi. Oluşan toprak yığını altında kalan 60 yaşındaki Mehmet Ali Güllü hayatını kaybetti.

Olay Germencik’in Bozköy Mahallesi Sarıkaya mevkiinde saat 21.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Güllü kepçe ile su kuyusu kazdığı sırada göçük meydana geldi. Mehmet Ali Güllü ve yanında bulunan Mehmet K., Barış K. ve Samet Ş. toprağın üzerlerine çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Yaklaşık 6 metre derinlikte mahsur kalan 4 kişi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göçük esnasında ağır yaralanan Mehmet Ali Güllü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavileri sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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