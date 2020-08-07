Başkan Atay, “Öğrencilerimizi Kültür ve sanat şehri Efeler’e bekliyoruz”

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, üniversite tercihlerinin başlamasıyla adayları kültür ve sanat şehri Efeler’e davet etti.

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte ülke genelinde birçok gencin de tercih maratonu başladı. Tercihlerin başlaması ile birlikte Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, üniversite hayalleri kuran gençleri Efeler’e davet etti. Başkan Atay, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere yaptığı çağrıda “Sevgili gençler, Üniversite tercih günleri başladı. Hayatınıza yön verecek olan üniversite yıllarınızda, sizleri kültür ve sanat şehri Efeler’e davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.



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