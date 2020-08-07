Savaş’tan Alman turistlere çağrı; “Aydınımıza bekliyoruz”

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TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat kısıtlamasını bazı iller için kaldırmasının ardından Almanlara çağrı yaptı.

Almanya, yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat kısıtlamasını Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırdı. TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Almanya tarafından alınan karar sonrası Almanları Aydın’a davet etti. Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Almanya’nın, Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. ‘Sağlıklı Turizm Sertifika Programı’ ile Alman misafirlerimizi ‘gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü’ Aydın’ımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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