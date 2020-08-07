Söke ABGC’den Kaymakam Soner Zeybek’e Ziyaret

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (ABGC) Söke Temsilciliği, Söke’nin yeni Kaymakamı Soner Zeybek’i ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Soner Zeybek’e görevinde başarılar dileyen ABGC Söke Temsilcisi Levent Tuncer ziyarette yaptığı konuşmada, “Bir Ege’li olarak bölgemize ve kentimize uzak değilsiniz, tanıyorsunuz. Biz basın mensuplarını ve Sökelilerin destek ve katkılarıyla Söke’de başarılı bir çalışma dönemi geçireceğinize inanıyoruz. Görevinizde başarılar ve hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

‘Vatandaşı bilgilendirmede ve bir kamu görevi olarak basını önemli paydaşımız olarak görüyoruz’ diyen Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, “Biz basınla karşılıklı ve iyi bir diyalog kurma amacındayız. Yapılan hizmet ve çalışmaları vatandaşlara iletme anlamında diyalog geliştireceğiz” dedi.

Tuncer, ABGC ve Söke basını ile ilgili Kaymakam Soner Zeybek’e bilgiler verdi. Basın mensuplarının kendilerini tanıttığı ziyarette Kaymakam Soner Zeybek; “Söke potansiyeli güçlü ve dinamik bir kent. Burada güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Son günlerde ilçeyi daha fazla gezme gayreti içindeyim. Söke’nin tanıtıma ihtiyacı olduğu düşüncesi doğdu. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Kaymakam Soner Zeybek gazetecilerin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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