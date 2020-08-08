Demirhan muhtarı, Büyükşehir’in hizmetlerinden memnun

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında sürdürdüğü alt yapı çalışmalarını Sultanhisar’da da devam ediyor.

Pandemi sürecinde hayat yavaşlarken hizmetlerini arttıran Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri kentin bir yandan altyapısını yeniliyor bir yandan da vatandaşın sesine kulak veriyor.

Sultanhisar’ın Demirhan Mahallesi’nde de çalışmalarını sürdüren AKSİ ekiplerine yoğun emeklerinden dolayı bir teşekkür geldi. Demirhan Mahalle Muhtarı Erdal Ülker, “Kurban Bayramı’nda hiçbir sorun yaşamadık. Büyükşehir ve ASKİ ekipleri bir talebimiz olduğunda gece gündüz demeden, hemen müdahale ediyorlar. Şuan için hiçbir sıkıntımız yok, hizmetlerden memnunuz. Büyükşehir’den Allah razı olsun. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

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