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Kızı kaybolan babadan duygulandıran çağrı

DHA

Kızı kaybolan babadan duygulandıran çağrı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde ineklerini sağmak için evinin arkasındaki ahıra giden Özlem Kuru'dan (17) 5 gündür haber alınamıyor. Çektiği videoyla yardım çağrısında bulunan Ercan Kuru, "Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum" dedi.
Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle geçimini sağlayan Kuru ailesinin 5 çocuğundan Özlem Kuru, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek, evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti. Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızı dönmeyince Ercan Kuru, ahıra gitti, ancak Özlem'i bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızına ulaşamayan Ercan Kuru, bir gün sonra jandarmaya gidip kayıp başvurusunda bulundu. Video çekerek yardım çağrısında bulunan Ercan Kuru, 5 günden beri haber alamadığı kızının bir an önce bulunmasını istedi.
'5 GÜNDÜR GÖZÜMÜZE UYKU GİRMİYOR'
Jandarma, Özlem Kuru'nun bulunması için bölgede çalışma başlattı. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 5 gündür aramadığımız yer kalmadı. Yerin dibine de girse onu bulacağım. Bu savaşa devam edeceğim. Biz anne baba olarak bu günleri yaşamak zorunda değiliz. Kızım çık ortaya seni bekliyorum. En kısa zamanda bulunmasını ve geri dönmesini istiyorum. Diken üstünde yaşıyorum. Öldü mü kaldı mı, sağ mı onu da bilmiyoruz. Bizim günahımız neydi. Onu gören veya yerini bilen bir vatandaş olarak görevini yerine getirerek bize haber versin. 5 gündür uyku uyumadım. Aç susuz hayatta kalmaya çalışıyorum. Hayatımız alt üst oldu. Bu insanlarda nasıl vicdan var kızım daha 17 yaşında nasıl rahat uyuyorsunuz. Anneyi babayı hiç düşünmüyor musunuz? Kaçtı mı, kaçırıldı mı onu da bilmiyoruz. Kızım ortaya çık veya bize bir ışık yolla. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN
2020-08-08 10:35:23

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