Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, iki şüpheli gözaltına alındı

Kuşadası'nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında otogar içerisinde şüpheli davranışlar sergileyen iki kişiyi durdurdu. Yapılan sorgulamada isimlerinin E.G. ve F.O. olduğu tespit edildi. Şahısların yapılan üst aramasında sırt çantası içerisine gizlenmiş vaziyette; 278 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan İki şüpheli sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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