Kusadası 3. Yazarlar Şenliği başladı

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Yazarlar Platformu iş birliğinde düzenlenen 3’üncü Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı. 9 gün sürecek 3’üncü Kuşadası Yazarlar Şenliği'nde 30 yazar Kuşadalı okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

Bu sene 3’üncüsü düzenlenen Kuşadası Yazarlar Şenliği, Atatürk Meydanı’nda başladı. 16 Ağustos tarihine kadar 30 yerel yazarın katılımıyla gerçekleşecek şenliğin açılışına çok sayıda vatandaşla birlikte Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer “ Bu sene 3’üncüsü düzenlenen Kuşadası Yazarlar Şenliği sayesinde vatandaşlarımız yerel yazarlarımızla buluşacak. Kuşadası Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermekten asla kaçınmıyoruz. Yerel yazarlarımızı da sonuna kadar destekliyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de sanatın ve sanatçının yanında ” dedi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kuşadası Yazarlar Şenliği 16 Ağustos tarihine kadar, 19.0024.00 saatleri arasında Atatürk Meydanı’nda ziyaret edilebilir.

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