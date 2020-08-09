Peçeli baykuşlar Serçin’in sembolü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Peçeli baykuşlar Serçin’in sembolü oldu

İHA

Akıl ve bilgeliğiyle ünlü peçeli baykuşlar, Bafa Gölü kenarındaki Serçin Mahallesi'nin sembolü oldu. Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Serçin Köyü doğal güzelliğinin ve meşhur yılan balıklarının yanında şimdi de peçeli baykuşlarla gündemde. Serçin'de balıkçılık yapan Hilmi Kavak, evinin bacasında daha önce gördüğü baykuşlara benzemeyen yüzleri kalp gibi, tüyleri pırıl pırıl olan 2 tane baykuş görünce hemen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. Serçin'e giden EKODOSD ekibi, balıkçı Hilmi Kavak'ın haber verdiği baykuşların tyto alba türü peçeli baykuş...

Peçeli baykuşlar Serçin’in sembolü oldu

Akıl ve bilgeliğiyle ünlü peçeli baykuşlar, Bafa Gölü kenarındaki Serçin Mahallesi’nin sembolü oldu. Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Serçin Köyü doğal güzelliğinin ve meşhur yılan balıklarının yanında şimdi de peçeli baykuşlarla gündemde. Serçin’de balıkçılık yapan Hilmi Kavak, evinin bacasında daha önce gördüğü baykuşlara benzemeyen yüzleri kalp gibi, tüyleri pırıl pırıl olan 2 tane baykuş görünce hemen Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) haber verdi. Serçin’e giden EKODOSD ekibi, balıkçı Hilmi Kavak’ın haber verdiği baykuşların tyto alba türü peçeli baykuş yavruları olduğunu tespit etti. Peçeli baykuşlar EKODOSD ekibi tarafından korumaya alınarak, bakım yapılması için dernek merkezine getirildi. 10 gün boyunca bakım yapılan peçeli baykuşlar uçma ve kendi beslenme seviyesine gelince, beslenme, barıma ve üremeleri için uygun yer olan Serçin Mahallesi’nde doğal yaşama salındı.
Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Eski taş evlerin bulunduğu Serçin ve kışlası barınma olduğu kadar, yiyecek açısından da Peçeli Baykuşlara zengin menü sunmaktadır. Harika görüntüleri, pırıl pırıl tüyleriyle Serçin’in sembolü olabilecek nitelikte yırtıcı bir kuş olan Peçeli Baykuşların çoğalması, doğal dengenin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır“ dedi. Kuşadaşı EKODOSD Bilim danışmanı Ornitolog Doç. Dr. Ortaç Onmuş ise peçeli baykuşlarda inceleme yaparak, “Bu yırtıcı kuş türü, yüzü maskeyle kapatılmış gibi göründüğünden adı Peçeli Baykuş olarak bilinmektedir. Bilimsel adı Tyto alba’dır. EKODOSD tarafından bakıma alınan kuşların gayet sağlıklı oldukları görülüyor. Baykuşlarda kulaklar gözaltında yer almaktadır. Bunlara kuş beyinliler deniyor, ancak bizim yapamadığımız hesaplamaları, beyinlerinde yaptıklarından beyinsel kapasiteleri çok yüksektir. Kuş beyinli olmak aptal olmak değil, kuş beyinli olmak farklı bir beyin kapasitesine sahip olmak demektir. Baykuşlarda keskin görme insandan 20 kat daha yüksektir. Bizlerin gün ışığında gördüğümüz kalitede gece görüşüne sahiptirler. Yüzlerindeki tüyler nedeniyle hem daha iyi görürler hem de sesleri daha iyi algılarlar.
Avlanmak için adaptasyon geçirmiş mükemmel bir kuştur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü şahıs, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren Ferkan, 41'inci yaşına bastı  
YEREL HABERLER 21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren Ferkan, ...
Söke'de park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Söke'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Aydın’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı
YEREL HABERLER Aydın’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama ...
Kuşadası'nda otomobil yayaya çarptı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda otomobil yayaya çarptı; 1 yaralı
Aydın’da yarın kuvvetli yağış etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da yarın kuvvetli yağış etkili olacak
Umurlu, 6 saat elektriksiz kalacak
YEREL HABERLER Umurlu, 6 saat elektriksiz kalacak
Akbük'te güzel hava yoğunluğu
YEREL HABERLER Akbük'te güzel hava yoğunluğu
Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i Unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i ...
Didim’de hafta sonunda sıkı korona denetimi
YEREL HABERLER Didim’de hafta sonunda sıkı korona denetimi
Didim’in geceleri de hareketli
YEREL HABERLER Didim’in geceleri de hareketli
Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja koştu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja koştu
Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı
Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi uyumu bir sorunu daha çözüyor
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi uyumu bir sorunu ...
Kusadası 3. Yazarlar Şenliği başladı
YEREL HABERLER Kusadası 3. Yazarlar Şenliği başladı
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, iki şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu, iki şüpheli ...
Nazilli’de kaçak telefon operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de kaçak telefon operasyonu
İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı Neslihan hemşireden Aydınlılara mesaj “Sadece benim dikkatim yetmedi”
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden Koronavirüs Uyarısı Neslihan ...
Söke’de yollar yeni yüzüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Söke’de yollar yeni yüzüne kavuşuyor
Kızı kaybolan babadan duygulandıran çağrı
YEREL HABERLER Kızı kaybolan babadan duygulandıran çağrı
Umurlu’daki park kafe hizmete girdi
YEREL HABERLER Umurlu’daki park kafe hizmete girdi
Demirhan muhtarı, Büyükşehir’in hizmetlerinden memnun
YEREL HABERLER Demirhan muhtarı, Büyükşehir’in hizmetlerinden memnun
Büyükşehir su ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir su ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai ...
Diyanetten Cuma hutbesinde sosyal mesafe ve hijyen uyarısı
YEREL HABERLER Diyanetten Cuma hutbesinde sosyal mesafe ve hijyen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X