Aydın’da 15 bin 750 kerevit dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da 15 bin 750 kerevit dağıtıldı

İHA

Aydın'da aflotiksini önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 bin 750 adet incir kurutma kereviti dağıtıldı.

Aydın’da 15 bin 750 kerevit dağıtıldı

Aydın’da aflotiksini önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 bin 750 adet incir kurutma kereviti dağıtıldı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İlimiz, 2019 yılı TÜİK verilerine göre 37 bin 300 hektar incir üretim alanı, 7 milyonu aşan ağaç varlığı ve 190 bin 445 ton yaş incir üretim miktarıyla Türkiye üretiminin yüzde 61,4’ ünü, kuru incir olarak ise yüzde 80’ ini karşılamaktadır. Aynı zamanda İlimizde ihracatı yapılan tarımsal ürünlerin başında gelmekte ve stratejik önem arz etmektedir. İncir Aydın ilimizle özdeşleşmiş olup, dünyanın en kaliteli incirleri ilimizde yetişmekte ve 16 bin çiftçimiz geçimini incirden sağlamaktadır. İncir alanlarımızın yüzde 38’ine tekabül eden yaklaşık 140 bin dekar alanda organik tarım yöntemiyle üretim yapılmaktadır. 5 bin 520 üreticimiz organik tarım bilgi sistemine kayıtlı olarak incir üretimi yapmakta olup, organik tarım alanlarının artırılması için her yıl çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımız incir yetiştiriciliği ve ihracatı konusunda çalışmalarına devam etmekte olup, İncir Araştırma Enstitüsü, Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte incir alanlarında kurutma tünelleri, sağlıklı ilek üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla ilek demonstrasyon bahçelerinin kurulması, ekşilik böceği tuzağı, ilek file torbası, kerevet ve incir fidanı dağıtımı gibi birçok proje yürütülmektedir. İlimizde incir kurutma esnasında aflatoksini önlemek amacıyla Ege İhracatçılar Birliği işbirliğinde ve İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda 6 Ağustos 2020 tarihinde Köşk ilçesi Karatepe Mahallesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, teknik personel ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen törende 750 adet incir kurutma kereveti dağıtımı gerçekleştirildi. İlimizde 9 ilçe için planlanan toplam 15 bin 750 adet incir kurutma kerevetinin dağıtımı tamamlandı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğa ve tarihin iç içe olduğu Aydın, üniversite adaylarını bekliyor
YEREL HABERLER Doğa ve tarihin iç içe olduğu Aydın, üniversite ...
Başkan Atay yağışta zarar gören Dalama Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti Atay: "Hiç endişe etmeyin Efeler Belediyesi var"
YEREL HABERLER Başkan Atay yağışta zarar gören Dalama Yeniköy ...
Didim'de Ağustos yağmuru etkili oldu
YEREL HABERLER Didim'de Ağustos yağmuru etkili oldu
Sağanak yağış kaza getirdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sağanak yağış kaza getirdi: 2 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 1 polis memuru yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 1 polis memuru yaralı
Kuşadası’nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda motosiklet hırsızlığı şüphelisi ...
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 1 kişi tutuklandı
Kuşadası Belediyesi kaçak binalara 28 bin 998 lira imar cezası kesti
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi kaçak binalara 28 bin 998 lira ...
Didim’de deniz dibinde temizlik yapıldı
YEREL HABERLER Didim’de deniz dibinde temizlik yapıldı
Kuşadası, gazeteci-yazar Kürşat Başar’ı ağırladı
YEREL HABERLER Kuşadası, gazeteci-yazar Kürşat Başar’ı ağırladı
Peçeli baykuşlar Serçin’in sembolü oldu
YEREL HABERLER Peçeli baykuşlar Serçin’in sembolü oldu
Alkollü şahıs, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs, kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren Ferkan, 41'inci yaşına bastı  
YEREL HABERLER 21 yılda 13 beyin kanaması, 6 felç geçiren Ferkan, ...
Söke'de park halindeki otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Söke'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Aydın’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı
YEREL HABERLER Aydın’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama ...
Kuşadası'nda otomobil yayaya çarptı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda otomobil yayaya çarptı; 1 yaralı
Aydın’da yarın kuvvetli yağış etkili olacak
YEREL HABERLER Aydın’da yarın kuvvetli yağış etkili olacak
Umurlu, 6 saat elektriksiz kalacak
YEREL HABERLER Umurlu, 6 saat elektriksiz kalacak
Akbük'te güzel hava yoğunluğu
YEREL HABERLER Akbük'te güzel hava yoğunluğu
Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i Unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i ...
Didim’de hafta sonunda sıkı korona denetimi
YEREL HABERLER Didim’de hafta sonunda sıkı korona denetimi
Didim’in geceleri de hareketli
YEREL HABERLER Didim’in geceleri de hareketli
Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja koştu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja koştu
Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 2 polis memuru yaralandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X