Aydın’da ilk kez drone eğitimi verildi

Halüsinasyon görmeye neden olan faktörler

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte insansız hava araçlarında da yaşanan artış nedeniyle kazaların yaşanması ve İHA’ların kötü amaçlı ve izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından şart koşulan İHA Kullanım Ehliyeti için Aydın’da ilk eğitimler verildi.

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