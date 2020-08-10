Aydın’da incir hasadı başladı Geç gelip aniden bastıran sıcakların kalite ve rekolteyi olumsuz etkilediği belirtildi

Dünyanın en kaliteli en fazla kuru incirinin üretildiği Aydın’da taban arazilerde incirler erdi. Bazı bölgelerde hasada başlayan üreticiler bu yıl geç gelip aniden bastıran sıcakların rekolte ve kaliteyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Aydınlı üreticilerden Ertan Çakır, bu yıl incir hasat sezonunun geçen yıllara göre yaklaşık 10 gün geç olduğunu belirterek, kuraklıktan dolayı kalite ve rekoltede düşüklük gözüktüğünü söyledi.

2530 TL civarında fiyat beklentisi var

Dünyanın en kaliteli incirinin yetiştiği Büyük Menderes Havzası’nda bu yıl incir üreticisinin gerek ilekleme gerekse sezon öncesi zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Aydınlı üreticilerden Ertan Çakır, “Türkiye’nin dünyada rakibi olmadığı tek tarımsal ürünü incirin hak ettiği değeri bulmasını bekliyoruz. Geçen yıl fiyat bakımından incir üreticisi çok zor bir yıl yaşadı. Bu yıl gerekli tedbirin alınarak incire hak ettiği değerin verilmesini bekliyoruz. Girdi maliyetleri de dikkate alındığında bu yıl üreticinin beklentisi kilogramda 2530 TL civarında. Bu fiyatlardan ürünümüz satılırsa incir üreticisi mutlu olur” diye konuştu.

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