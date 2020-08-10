Nazilli'de denemeler bitti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yeni sezon öncesi organize edilen 4 günlük deneme kampı sona erdi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, Bölgesel Amatör Lig ekipleri ve profesyonel takımların altyapısında görev yapan 45 genç futbolcuyu 4 günlüğüne denemeye aldı. İncedal'ın kamptaki antrenman maçlarında belirlediği gençler, Nazilli Belediyespor'un yeni sezon kampına davet edilecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2020-08-10 12:33:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.