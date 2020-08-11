Nazilli’de asker uğurlama törenlerine polis denetimi

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde düzenlenen asker uğurlama törenlerinde polis tarafından denetimler yapılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kovid19 denetimleri kapsamında Nazilli otogarında asker uğurlama törenlerine izin verilmedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslarla sürekli olarak asker yakınları uyarıldı. Sosyal mesafe ve maske takılması hatırlatılıp konvoylara izin verilmedi. Nazilli Emniyeti vaka sayılarının çoğalmaması için herkesin gerekli tedbirleri elden bırakmaması konularına vurgu yaparak vatandaşları uyardı.

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