Aydın protokolünden korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Aydın’da da yeni tip korona virüse karşı Aydın protokolü tarafından denetim gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Aydın protokolü tarafından vatandaşların yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde Vali Aksoy vatandaşlara sık sık maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Salı pazarı içerisindeki denetimlerde Vali Aksoy ve beraberindekilere esnaf tarafından Aydın’ın simgesel meyvelerinden incir ikram edildi.

Aydınlıların genellikle kurallara uyduklarını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Genel olarak büyük bir çoğunluk kurallara uyuyor. Bu bizim için çok önemli. Korona virüs ile mücadelede eksik kalan noktalar varsa bunları tamamlamak adına bu denetimler gerçekleştiriliyor. Aydın olarak bu konuda önemli mesafeler almış bir iliz. Ama bunu yüzde 100’e ulaştırmak ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına denetimlerimiz sürecek. Amacımız ceza kesmek değil, uyarmak ve toplumun her kesimini olması gereken noktaya taşıyabilmek. Tabi ki bu uygulamada konulmuş olan kuralları ihlal edenler varsa da gerekiyorsa onlara da ceza kesilecektir” dedi.

Temizlik, maske ve mesafe kurallarının pandemi ile mücadelede en önemli unsurlar olduğunu kaydeden Aksoy, “Bütün vatandaşlarımızdan bu kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yaptığımız sürece başarı sağlayabiliriz. Sadece denetim birimlerimizin yapacağı denetimlerle bu sorunun üstesinden gelemeyiz hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bugün de bu amaçla vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunmak üzere alanlardayız. Temennimiz bu süreci daha iyi bir noktaya taşıyabilmek” diye konuştu.

Gün boyu sürecek denetimler kapsamında güvenlik güçleri tarafından kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Öte yandan Vali Aksoy herkesin her an kan ihtiyacı olabileceğini belirterek Türk Kızılay’ın azalan kan stoklarını hatırlattı ve vatandaşları kan bağışına davet etti.



Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen denetimlere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve daire amirleri katıldı.

