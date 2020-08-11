Aydın’ın Sultanları ilk hafta Galatasaray’ı ağırlayacak

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi 20202021 sezonu fikstürü belli olurken, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ilk hafta kendi evinde Galatasaray ile karşılaşacak.

20202021 Vestel Venüs Sultanlar Ligi fikstürü belli oldu. Kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Aydın’ı başarıyla temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ilk hafta maçında Galatasaray ile kendi evinde karşılaşacak. Yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Aydın’ın Sultanları ilk hafta Galatasaray karşılaşmasının ardından 2’inci haftada Vakıfbank ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.

Sultanlar Ligi’nde 1. Devre karşılaşmaları 12 Eylül 17 Kasım 2020 tarihleri arasında, 2. Devre karşılaşmaları 22 Kasım 2020 28 Şubat 2021 tarihleri arasında oynanacak.



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