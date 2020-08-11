Kuşadası’nda korona virüs denetimleri devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası’nda korona virüs denetimleri devam ediyor

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin " sloganı ile başlayan denetimler, Kuşadası'nda bu hafta da devam ediyor.

Kuşadası’nda korona virüs denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde Türkiye genelinde "Sağlık İçin, Hepiniz İçin " sloganı ile başlayan denetimler, Kuşadası’nda bu hafta da devam ediyor.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile belediye yetkilileri, kolluk komutanları ve meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla sürdürülen denetimler, Kuşadası merkezi ile Davutlar, Güzelçamlı ve diğer mahallelerde devam etti. Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Zabıta ekipleri görev aldığı denetimlerde işyerlerini tek tek gezerek kontrol yapılırken, sosyal mesafe ve maske uyarılarında bulunuldu.
Kuşadası Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “ Korona virüs salgınına yönelik denetimler bugün de tüm hızıyla sürdü. Hijyen, maske ve mesafe kurallarına gönüllü riayet teşvik edildi “ denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hayatı olumsuz etkileyen Korona virüs, Kuravizyer sektörünü de yaraladı Aliağa Gemi Söküm Tesisleri, kruvaziyer limanına döndü
YEREL HABERLER Hayatı olumsuz etkileyen Korona virüs, Kuravizyer ...
Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda kapalı pazar yeri ve plajlarda ...
Bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bekçilik yaptığı portakal bahçesinde ölü bulundu
Söke'de dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Söke'de dereye düşen kişiyi itfaiye kurtardı
Tütüncüler Mahalle Muhtarı Özsoy'dan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür
YEREL HABERLER Tütüncüler Mahalle Muhtarı Özsoy'dan Aydın Büyükşehir ...
Bozdoğan’da korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Bozdoğan’da korona virüs denetimi
Söke Ziraat Odası’ndan Kaymakam Zeybek’e ziyaret
YEREL HABERLER Söke Ziraat Odası’ndan Kaymakam Zeybek’e ziyaret
Efeler Belediyesi Umurlu'da refüjler temizledi
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi Umurlu'da refüjler temizledi
Didim'de korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Didim'de korona virüs denetimi
Aydın’ın Sultanları ilk hafta Galatasaray’ı ağırlayacak
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları ilk hafta Galatasaray’ı ...
Başkan Günel’in yol yapım seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Günel’in yol yapım seferberliği devam ediyor
Başkan Günel çocuklara verdiği bir sözü daha yerine getirdi Türkmen Mahallesi’ndeki Çağrı Sitesi parkı ve çocuk oyun alanı yenilendi
YEREL HABERLER Başkan Günel çocuklara verdiği bir sözü daha yerine ...
Aydın protokolünden korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Aydın protokolünden korona virüs denetimi
Efeler Belediyesi selden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi selden etkilenen vatandaşları ...
Nazilli’de asker uğurlama törenlerine polis denetimi
YEREL HABERLER Nazilli’de asker uğurlama törenlerine polis denetimi
Nazilli’de 8 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Nazilli’de 8 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi
Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı Çalıntı traktörü sahibine satmak istedi, jandarma baskını ile yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı Çalıntı ...
Nazilli Belediyespor’da denenme kamp dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor’da denenme kamp dönemi sona erdi
Nazilli Belediyespor Demir’i transfer etti
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor Demir’i transfer etti
Aydın Valisi Aksoy’dan Yenipazar ziyareti
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’dan Yenipazar ziyareti
Emekli eğitim müfettişi, gençler okuma alışkanlığı kazansın diye 76 yaşında kütüphane kurdu
YEREL HABERLER Emekli eğitim müfettişi, gençler okuma alışkanlığı ...
AK Parti Aydın Milletvekillerinden Koçarlı çıkartması
YEREL HABERLER AK Parti Aydın Milletvekillerinden Koçarlı çıkartması
Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 94 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ...
Aydın’da yarın korona virüs denetimi yapılacak
YEREL HABERLER Aydın’da yarın korona virüs denetimi yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X