Aydın’da korona virüs denetimlerinde 43 bin TL ceza kesildi

Aydın’da yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 6,7,8 ve 9 Ağustos tarihlerinde yapılan denetimlerde 43 bin 940 TL idari para cezası kesildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Aydın Valiliği 6,7,8 ve 9 Ağustos tarihlerinde yapılan denetim sonuçlarını açıkladı. Aydın’da bulunan 14 bin 366 iş yerinden 6 bin 563'ü denetlendi. Denetim yapılan iş yerlerinden 15'ine işlem yapılırken, 8 kişiye de idari para cezası kesildi. 4 günde kesilen idari para cezasının toplamı ise 43 bin 940 TL oldu.

Yapılan denetimlerde en fazla ceza 10 bin 495 TL olarak şehir içi ve şehirlerarası ulaşım araçlarındaki 2 yolcuya kesildi. Denetimlerde tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere kesilen cezalar şu şekilde; Ticari taksi ve durakları 9 bin 595 TL, lokanta, restoran, kafelerde 8 iş yeri ve 1 kişiye 8 bin 550 TL, kahve ve kıraathanelerde 1 iş yeri ve 5 kişiye 7 bin 650 TL, nikah ve düğün yerleri 3 bin 150 TL, konaklama tesisleri bin 800 TL, dernek ve lokaller 900 TL, çay bahçeleri 900 TL, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 900 TL.

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