AK Parti Aydın Milletvekilleri Nazilli’de partililerle buluştu

AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve İl Başkanı Ömer Özmen, “Gönül Seferberliği” kapsamında Nazilli İlçe Başkanlığı’nda partililerle buluştu.

AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatında düzenlenen programa İlçe Başkanı Mustafa Abak ve yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak pandemi sürecindeki saha çalışmalarından bahsederek “İl başkanlığımızın düzenlediği bu programın asıl amacı teşkilatımızla, partililerimizle aynı zamanda esnafımızı ziyaret edip hal hatır soracağız akabinde de muhtarlarımızla bir araya gelip sorunlarını dinleyeceğiz” şeklinde konuştu.

2020 yılında Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uyarak toplantılarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayat devam ediyor bizler çalışmaya devam ediyoruz gönül seferberliğini yerine getirmek zorundayız. Çünkü biz Türkiye’nin en büyük siyasi partilerindeniz ve vatandaşımızın oylarına tabiyiz. 2020 yılında çok önemli imtihanlar verdik. Milletçe üstesinden geliyoruz. Bunun en önemli sebebi ise birlik ve beraberliğimiz. AK Partimiz, hükümetimiz bu badireli dönemi çok iyi şekilde atlatacaktır” dedi.

Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya gelmenin sevinci içinde olduğunu, programı hazırlayan il ve ilçe başkanlarına teşekkür eden TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ”Gönül seferberliği kapsamında il ve ilçe başbakanlarımızın düzenlediği programlar dahilinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları içerisinde bir araya geldik. Pandemi ile mücadeleyi baktığımızda gerçekten ülkemizde bir başarı hikayesi var. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda küresel olarak tüm dünyanın etkilendiği salgında ülkemizin mücadelesi takdire şayandır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Bakanlarımızın konularına hakim olması, zamanında etkili olarak önlemlerin alınmış olması salgın ile mücadelede başarı hikayesi yazıldı yazılmaya da devam ediyor. Birçok ülke maske bulamazken, hastalarına solunum cihazı bulamazken ülkemiz bu anlamda güçlü bir yönetim sergiledi. Birçok ülkeye biz tıbbı malzeme gönderildi. İhtiyacı olan her kesime destek sağlandı. Devlet olarak üzerimize düşeni yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz bize yeteriz noktasında bu mücadeleyi beraber aşacağız” diyerek pandemi sürecini değerlendirdi.

Gerek pandemi sürecinde gerekse normal süreçlerde her zaman vatandaşın yanında olduklarını meclisin tatil olduğu zamanlarda farklı programlarda sahada çalışmalarının devam ettiklerini söyleyen AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz ise ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın aldığı tedbirler ve hızlı kararlar devlet olarak bizleri buralara kadar getirdi. Devletlimize destek olup vatandaş olarak da dikkat etmeliyiz. Biz iktidar partisi milletvekilleri olarak seçildiğimiz günden beri sahadayız. Ankara’daki görevlerimiz bittiğinde her birimiz ayrı ayrı programlarla sahada çalışmaları takip ediyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz, ilçemizin sorunlarını dinledik. Fakat biz bu alanda gezerken yerel iktidarın sokaklarda vatandaşın sorunlarını dinleyen, el uzatan bir durumunu göremedik. Özellikle pandemi sürecinde yerel iktidar sahada değildi. Ben istiyorum ki uzun çarşıdaki esnafımızın Büyükşehir Belediye Başkanımızı görüp ihtiyaçlarını söylemlerini talep ettim mikrofonlarda. Tüm kademelerimizle daima halkın içindeyiz bizim çekincemiz yok. İnşallah yerel yönetimdeki tüm kademlerde bizler gibi sahalarda olurlar” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından çarşı esnafını ziyaret eden milletvekilleri öğleden sonrada ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyerek bölgede yapılması planlanan çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

