Germencik’te korona virüs denetimi

Aydın’ın Germencik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Germencik ilçesinde 6 ekip ve 18 personel ile yapılan denetimler kapsamında, 50 berber ve kuaför, 4 ticari ve minibüs durağı, 6 taksi, 57 kahvehane ve çay ocağı, 43 lokanta ve restoran, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 2 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 2 nikah ve düğün salonu, 2 internet kafe olmak üzere toplamda 180 nokta denetlendi. denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.