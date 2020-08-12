Germencik’te korona virüs denetimi

Aydın’ın Germencik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Germencik ilçesinde 6 ekip ve 18 personel ile yapılan denetimler kapsamında, 50 berber ve kuaför, 4 ticari ve minibüs durağı, 6 taksi, 57 kahvehane ve çay ocağı, 43 lokanta ve restoran, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 2 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 2 nikah ve düğün salonu, 2 internet kafe olmak üzere toplamda 180 nokta denetlendi. denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.