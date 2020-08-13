Didim Belediyesi yol tadilat çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, ilçemiz genelinde yol yapım tadilat işlemlerini tüm hızıyla gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi ekipleri kent genelinde, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışmaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ilçemiz sokaklarında meydana gelen Altyapı sorunlarına, arızalara müdahale ediyor, bakım ve onarımlar gerçekleştiriyor. ASKİ’nin yapmış olduğu çalışmaların ardından Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler vatandaşların mağdur olmamaları adına yollarda ve kaldırımlarda hızlı bir şekilde tamirat çalışmalarını yapıyor.

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