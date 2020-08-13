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Milletvekili Savaş’tan İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’e ziyaret

İHA

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Milletvekili Savaş’tan İl Sağlık Müdürü Açıkgöz’e ziyaret

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ü makamında ziyaret ederek müdürlüğün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde insanın canına mal olan yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yaptıkları özverili çalışmalar için tüm sağlık çalışanları adına Açıkgöz’e teşekkür eden Savaş, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.
Aydın İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, yeni tip korona virüs ile mücadelede en önemli maddeler olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bir kez daha hatırlatarak milletvekili Savaş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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