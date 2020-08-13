Kuşadası Belediyesi’nden Davutlar’da temizlik seferberliği

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne (TİM) bağlı ekipler, ilçe merkezine uzak noktalarda gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mahallelerde bulunan tüm cadde ve sokaklar temizlenerek, korona virüs (Kovid19) salgınına karşı dezenfekte ediliyor.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bir yandan rutin temizlik işlerini sürdürürken bir yandan da belirlenen program dahilinde ilçe merkezine uzak olan mahallelere giderek detaylı temizlik çalışması yapıyor. Ekipler, son olarak Davutlar Mahallesi’nde bulunan tüm cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması yaptı. Özel araçlarla mahallenin her noktası korona virüs ve mikrobik vakalara karşı dezenfekte edilerek 80 derece sıcak suyla yıkandı. Ayrıca yol ve kaldırım kenarlarında oluşan yabani otlar biçilirken çöp konteynerleri temizlendi. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan detaylı temizlik çalışmaları önümüzdeki günlerde Güzelçamlı Mahallesi’ nde devam edecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, merkeze uzak mahallelerde yürütülen detaylı temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirterek “En önemli görevimiz halk sağlığını korumak. Ekiplerimiz bu görevi büyük bir özveriyle yerine getiriyor. Çalışmalarımız gece, gündüz demden devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz bugün Davutlar mahallemizdeydi. Tüm cadde ve sokaklar özel araçlarla dezenfekte edildi. Yürüttüğümüz temizlik çalışmaları Davutlar sakinlerinden olumlu tepkiler aldı. Detaylı temizlik işlemi önümüzdeki günlerde kent merkezine uzak diğer mahallelerde devam edecek. En büyük hedefimiz temiz bir çevre” dedi.

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