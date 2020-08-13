Sahil güvenlikten Kuşadası Körfezi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi

Kuşadası’nda korona virüs salgınına yönelik önlemler şehir genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra denizden ve havadan da devam ediyor. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler hem denizden hem de havadan Kuşadası Körfezi’nde salgına karşı yürütülen önlemleri denetliyor.

Kuşadası Körfezi’nde seyir halindeki yat ve tekneler ile birlikte günlük tura çıkan gezi teknelerini tek tek kontrol eden sahil güvenlik ekipleri, tatilcileri ve tekne çalışanlarını tek tek uyararak, hijyen, maske ve mesafe konularında alınan kararlara uymalarını istedi ve bilgilendirmelerde bulundu.

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