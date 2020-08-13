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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydınlı esnaftan kadına şiddete karşı anlamlı davranış

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren duyarlı esnaf Mert Yavuzer, işyerine astığı afiş ile hem farkındalık oluşturdu, hem de görenlerin takdirini topladı.

Aydınlı esnaftan kadına şiddete karşı anlamlı davranış

Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren duyarlı esnaf Mert Yavuzer, işyerine astığı afiş ile hem farkındalık oluşturdu, hem de görenlerin takdirini topladı.
Son dönemlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olayları nedeniyle kadınların kendilerini güvende hissetmesi için harekete geçen Aydınlı esnaf örnek bir davranışa imza attı. Kendisini tehlike altında hisseden kadınların güvenliği için iş yerine astığı afişle farkındalık oluşturan Aydınlı esnaf Mert Yavuzer, vatandaşların takdirini topladı. Takip edildiğini düşünen ve tehlikede olduğunu düşünen kadınların, çekinmeden iş yerine sığınabileceklerinin garantisini verdiklerini ifade eden Yavuzer; “Kadına şiddete, kadın cinayetlerine elimizden geldiğince ‘dur’ diyebilmek bizim insanlık görevimiz. Zor durumda kalan kendisini tehlikede hisseden tüm kadınlara kapımız açık. Onlar gelsinler eğer tehlikedelerse, takip ediliyorlarsa biz kepenklerimizi kapatırız. Polisi ararız ya da onu istediği yere ulaştırırız. Bunu yapmak çok zor bir şey değil. Umarım çevremizdeki diğer esnaflar, hatta bütün esnaflar bunu yaparlar” dedi.

“Ben ne yapardım diye düşünmeliyiz”
Son zamanlarda maalesef kadına şiddet olayları çok fazla arttı. Hepimizin annesi, kız kardeşi var ve böyle bir durumda onları düşünerek hareket etmeliyiz. ‘Eğer bu durum benim kız kardeşimin başına gelseydi ne yapardım’ diye düşünmeliyiz. Bu sebeple ne yapabilirim diye düşünürken bir sosyal medya platformunda buna benzer bir afiş gördüm ve böyle bir farkındalık varsa bunu ben de iş yerimde yapabilirim dedim. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz ama en azından bir gün gerçekten böyle bir ihtiyacı olan olursa, bu kapıdan içeriye gönül rahatlığıyla girebileceklerini bilecekler. Biz de o kişiye yardım edeceğiz” dedi.

“Güzel tepkiler aldık”
“Rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz anda bu kapıdan içeriye hiç çekinmeden girin. Gerisini biz hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse evinize kadar ulaştıracağımıza söz veriyoruz. Hepimiz kötü değiliz” yazılı afişi gören vatandaşların teşekkür ettiğini dile getiren Yavuzer; “Şu ana kadar hiç olumsuz bir tepki almadık, gereksiz olduğunu söyleyen kimse olmadı. Aksine güzel sözler duyduk. Geçtiğimiz günlerde 2 kadın kapıdan içeri girerek, bizlere duyarlı davrandığımız için teşekkür etti. Biz de çok mutlu olduk. Gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayla birilerine yardımcı olabilirsek ne mutlu bize” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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