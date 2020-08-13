Aydın'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından dün yapılan çalışmalarda hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan S.Ö. Ilıcabaşı Mahallesi´nde yakalandı. Aynı gün yine hakkında 'tehdit ve hakaret' suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan G.A. İstiklal Mahallesi´nde, hakkında 'bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan B.K. ise Hasanefendi Mahallesi´nde yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-08-13 10:57:16



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