Sezonun ilk kuru inciri, kilosu 150 liradan alındı



Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)AYDIN Ticaret Borsası (ATB), sezonun ilk kuru incirini kilosu 150 TL'den sembolik fiyatla satın aldı. İlk kuru inciri getiren 4 üreticiye çeyrek altın ödülü verildi.

Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda, sezonun ilk kuru inciri için etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem katıldı. Etkinlikte üreticilerin getirdiği incirlerin tadına bakıldı. Sezonun ilk kuru inciri kilosu, ATB tarafından sembolik bir fiyatla, 150 TL'den satın alındı. Ayrıca ilk kuru inciri getiren 4 üreticiye, birer çeyrek altın hediye edildi. İlk kuru incirin kaliteli olması ile yüzü gülen üreticiler, iyi bir sezon beklentilerinin olduğunu söyledi. ATB Başkanı Fevzi Çondur, "Aydın'da her yıl geleneksel hale getirdiğimiz sezonun kuru incir alımını bu yıl da yaptık. Allah tekrarını göstersin. Aydın incir üretimi açısından bir dünya lideridir" dedi.

ATB'ye ilk kuru inciri teslim eden üreticilerden Ruhi Doğan ise, "Bugün her yıl olduğu gibi ilk kuru inciri teslim etmek için buraya geldik. Fiyatlar bu yıl iyi giderse sezonun da iyi gideceğine inanıyorum. 20 kilo kuru incir teslim ettim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2020-08-13 13:37:57



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