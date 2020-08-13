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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Aksoy Adnan Menderes Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapımında son aşamaya gelinen Adnan Menderes Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Aksoy Adnan Menderes Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, yapımında son aşamaya gelinen Adnan Menderes Müzesi’nde incelemelerde bulundu.
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımı ile temeli atılan ve Çine Çayı kenarı Çakırbeyli Mahallesi girişinde bulunan Adnan Menderes Müzesi'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz aylarda Aydın’a atanmasının ardından ilk ziyaretlerinden birini müzeye yapan Vali Aksoy, yeniden müzedeki çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yardımcısı Hulusi Arat ve kurum yöneticileri eşlik etti ettiği ziyarette Vali Aksoy müzede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Müzede Adnan Menderes'in çocukluk, gençlik, siyasi yaşamı, Başbakanlık döneminde kullandığı otomobil ve o döneme ait fotoğraf, belge ve eşyaları sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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