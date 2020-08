AK Partili Erdem; “Türkiye 19 yılda çok gelişti ve büyüdü”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Aydın Eski Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti’nin 19’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdem, “Türkiye AK Parti iktidarında 19 yılda çok gelişti ve büyüdü” dedi.



AK Parti’nin ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi olmayacak’ sloganıyla 2001 yılında yola çıktığını anımsatan AK Parti Aydın Eski Milletvekili Mehmet Erdem, “2002 yılından bu yana Türkiye’de en uzun süre iktidar olma başarısını sürdürüyor. Gerçekten Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi değil; eski günlere dönmek mümkün de değil. 2001’de Ak Parti kurulurken gerçekten toplumsal bir talebin ve ihtiyacın sonucu kurulmuştu. O günden bugüne geldiğimiz noktada Ak Parti’ye ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a daha çok ihtiyaç var. Türkiye her bakımdan çok gelişti ve büyüdü. Bölgesinde ve Dünya’da dikkate alınmaya mecbur olunan bir ülke haline geldi. 18 yıllık iktidarımız boyunca alt yapıdan üst yapıya her bakımdan çok büyük projeler ve hizmetler gerçekleşti. Millet olarak geçmişte hayal ettiğimiz veya gerçekleşmesini hayal bile edemediğimiz nice hususlar ve projeler gerçekleşti” dedi.



18 yıl boyunca AK Parti İktidarını indirmek için türlü senaryolar yazıldığını belirten Erdem, “En alçak örneği olarak 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması olmak üzere her yönden saldırılara ve operasyonlara maruz kaldık. Ama başta tabi ki Allah’ın yardımıyla; Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın cesareti, yönetim kabiliyeti ve ekip çalışmasıyla zorlukları aşarak hamd lsun bugünlere kavuştuk. Arzumuz ve emelimiz odur ki; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın ve Ak Parti de ilelebet Türk Siyasi hayatında yerini devam ettirsin. Bu arzumuzun gerçekleşmesi için Ak Parti kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Türkiye ve Türk Milleti için çalışmaya devam etmeliyiz. Allah ülkemizin ve milletimizin yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.



