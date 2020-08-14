MHP Kuşadası ilçe kongresi 25 Ağustos’ta yapılacak

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kuşadası olağan ilçe kongresi 25 Ağustos Salı günü yapılacak.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan, “Kuşadası ilçe yönetim kurulu olarak, partimizin 25 Ağustos 2020 Salı günü yapılacak olan olağan ilçe kongresiyle ilgili son hazırlıklarımızı da tamamladık. Kongremizin ülkemize, milletimize ve Kuşadamıza hayırlar getirmesini temenni ederim “ dedi.

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