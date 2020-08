Menekşe amca Aydınlıları 50 yıldır serinletiyor

Aydın’ın Dalama Mahallesi’nde yaşayan ve çevresinde ‘Menekşe Amca’ olarak tanınan 70 yaşındaki Metin Mavi yaz aylarında sattığı kar helvası ile Aydınlıları 50 yıldır serinletiyor. 7 yaşından küçüklerden ücret almayan Mavi, çocuklar tarafından çok seviliyor.



Türkiye de sıcak iller arasın da yer alan Aydın'da serinlemek isteyen vatandaşlar kar helvasına yoğun ilgi gösteriyor. Efeler ilçesi Dalama Mahallesi’nde yaşayan ve 50 yıldır kışın zeytin yazın da kar helvası satışı yaparak Aydınlıları serinleten Metin Mavi, ilerleyen yaşına ve korona virüse rağmen işini kimselere emanet etmiyor. Evde kendisinin yaptığı organik vişne ve karadut şerbetleri ile ağızları tatlandıran 70 yaşındaki Mavi, “Ben işime aşığım. Korona virüsten değil, çalışmazsam ölürüm. Tüm tedbirlerimi alıyorum. Allah izin verdiği sürece de işimin başında olacağım” dedi.



“Hayır yapmayı çok seviyorum”

Uzun yıllardır başından çıkartmadığı fötr şapka ile ve kendine has üslubu ile vatandaşların sevgisini kazanan Mavi, Kadir Gecesi başta olmak üzere tüm kandillerde vatandaşlara hayır yaparak ücretsiz olarak kar helvası dağıtıyor. Öte yandan 7 yaşından küçük çocuklardan da ücret almayan Mavi, “Hayır yapmayı seviyorum. Her zaman kazanmak olmaz. Bazen de kazandığından dağıtman gerekiyor. Çok şükür kazancımız zengin etmese de evime ekmek götürecek kadar var” diye konuştu.



Her şey organik



Satışını yaptığı karın Madran Dağı’ndan geldiğini ifade eden Metin Mavi, “Eskiden beri Madran dağında kışın yağan karlar toplanarak toprağa gömülüyor. Yazın da çuvallarla isteyenlere satışı yapılıyor. Çok zahmetli bir iş. Arabaların sayılarının bu kadar artmadığı dönemde karlar eşeklerle bana gelirdi. Her şey çok daha zordu ama şimdi telefon edip istememin ardından hemen geliyor. Karları evde kendimizin hazırladığı organik karadut ve vişne şerbetleri ile lezzetlendirerek müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.



Korona virüs tedbirlerine uyuyor



Tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs tedbirlerine de uyan Mavi, kar helvasının satışını plastik bardak ve kaşıkla yapıyor. Müşterilerinin sağlığını kendi sağlığının önünde tutan Mavi, maskesini de takmayı ihmal etmiyor.



