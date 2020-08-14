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Söke’deki orman yangınına Büyükşehir ekipleri müdahale ediyor

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün öğle saatlerinde Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale ediyor.

Söke’deki orman yangınına Büyükşehir ekipleri müdahale ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün öğle saatlerinde Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangın nedeniyle ilçedeki tüm birimleri yangının bir an önce söndürülmesi için Sazlı'ya yönlendirdi. Yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de müdahalede bulunuyor.
Yangının Yavaş Mahallesi'ne doğru yayılması üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri de Başkan Çerçioğlu'nun talimatıyla bölgeye yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri yangının bir an önce kontrol altına alınabilmesi için canla başla mücadele ederken yangının büyüme ihtimaline karşı Aydın genelindeki tüm itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi birimleri teyakkuz durumuna geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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