Söke'de makilik alanda yangın

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Eşber OKAYER/SÖKE(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 40 dakikada kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre yangının yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendiriliyor.

Söke-Aydın Karayolu Sazlıköy mevkisi kenarındaki kayalık, bozuk makilik alanda bugün saat 11.45 sıralarında, alevler yükselmeye başladı. Söke Yeni Sanayi Sitesi karşısındaki kayalık alandaki yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz, 30 orman işçisi sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 40 dakika içinde kontrol altına alınıp, soğutma çalışmalarına başlandı. Yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında ilk belirlemelere göre 1.6 hektar alan zarar gördü.

Aynı yerde 1 ay önce de yangın çıkmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Eşber OKAYER

2020-08-14 13:16:30



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