Sanal Fuarda Rektör Aldemir öğrencileri Aydın'a davet etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl tercih yapacak adaylar için üniversitelerin ve programlarının tanıtılmasına yönelik düzenlenen Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı tamamlandı. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in de bizzat katıldığı fuarda Rektör Aldemir, bazı soruları kendisi cevapladı, öğrencileri Aydın’a davet etti.



Pandemi sürecinde olası riskleri en aza indirgeyerek öğrencilerin tercih edeceği üniversiteyi ve programı dijital ortamda yakından tanıtmayı hedefleyen fuar 4 gün boyunca öğrencilere rehberlik ederek kampüs alanı, şehir ve üniversitenin öğrencilere sağladığı olanaklar ile ilgili bilgi verdi. Toplamda 4 bin 116 öğrencinin Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin standını ziyaret ettiği fuarda yaklaşık 20 bin öğrenci de sanal alanda ADÜ standını ziyaret ederek ADÜ’yü inceledi.



Verimli bir fuar dönemi geçirildiğini ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, fuar boyunca bazı sohbetlere katılarak soruları bizzat cevapladı. Öğrencilerin Aydın için hem kültürel hem de ekonomik bir lokomotif olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Soru soran ve standımızı gezen yaklaşık 25 bin öğrenci adayımıza şehrimizi, üniversitemizin olanaklarını ve heyecanımızı anlattık. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ni ülkenin en önemli üniversitelerinden biri yapmak için sarf ettiğimiz çabayı ifade edip, ülkemizin 2023 ve 2071 vizyonunda gençlerimizin ne kadar değerli olduklarının altını çizdik. Heyecanımıza, çalışmalarımıza ve araştırmalarımıza destek olmalarını, bu önemli yolda bizimle yol arkadaşı olma noktasında katılımlarını beklediğimizi söyledik. Sağ olsunlar onlar da en az bizim kadar heyecanlı. Ülkemiz, devletimiz gençlerimizin dinamizmi ve bizlerin yol göstericiliğiyle kalkınıp dünyanın sayılı cazibe merkezlerinden biri olacak. Pandemi sürecinde çok başarılı bir sınav verdik, sıra üretmekte, üretimde gençlerimizi bu heyecana ortak etmekte. Ben böyle bir imkanı üniversitelere sağladığı için başta YÖK Başkanımız olmak üzere bu fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



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