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Gurbetçiler vatan hasretini şiirle gidermeye çalışıyor İngiltere’deki bir müzayede Atatürk’ün tabancasını alan Türker, gurbetçilerin vatanda hasretini gidermeye çalışıyor

İHA

Gurbetçiler vatan hasretini şiirle gidermeye çalışıyor İngiltere’deki bir müzayede Atatürk’ün tabancasını alan Türker, gurbetçilerin vatanda hasretini gidermeye çalışıyor

Anavatandan binlerce kilometre uzakta ve farklı ülkelerde vatan hasretiyle yaşayan gurbetçilerimiz, vatan hasretini şiir geleri ile gidermeye çalışıyor. Hollanda’da yaşayan Sökeli Süleyman Erkan Oklay’ın koordinasyonu ve Bülent Türker’in destekleriyle Şair Orhan Şahin Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin” şiirini seslendirdi. Etkinlikte gurbetçiler hem şiir dinledi hem de vatan hasretini gidermeye çalıştı.
Amerika Birleşik Devletleri’nden Hollanda’ya, Avustralya’dan İtalya’ya, İngiltere’den Almanya’ya 12 farklı ülkede yaşayan gurbetçilerimiz bir araya gelip “Bu Vatan Kimin” şiirini okuyarak Anavatana olan bağlılıklarını ve hasretini dile getirdiler.
Daha önce Avrupa’da yaşayan soydaşlarımızın asimile olmasını önlemeye yönelik çalışmalarıyla tanınan Süleyman Erkan Oklay, Almelo Zeybek Topluluğu’nda eğitmenlik yaparak soydaşlarımızın yöresel halk oyunlarımızı ve türkülerimizi öğrenmelerini sağlayıp özellikle Z kuşağında yer alan soydaşlarımızın asimilasyonunun önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Suriye İç Savaşı sırasında Halep’e yardım malzemesi gönderilmesi faaliyetlerini de yürüten Oklay, “Bu Vatan Kimin” şiirinin seslendirildiği video ile ilk kez Kıta Avrupa’sının dışındaki soydaşlarımızla çalışma fırsatı bulduklarını ifade etti. Oklay, duygularını “Yurt dışında yaşayıp yurt sevgisini kalplerinin en derinlerinde hissedenlerin selamını Anavatanımıza gönderiyoruz. Bu vatan hepimizindir” sözleri ile ifade etti.
Hollanda Kraliyet Nişanı ile ödüllendiren ve hayatı tezlere konu olan Bülent Türker ise Rotterdam’daki evini Atatürk Evi ve Çanakkale Müzesi’ne çevirmesi ve Hollanda’da bir caddeye Atatürk isminin verilmesini sağlamak gibi çalışmaları ile biliniyor. İngiltere’de bir müzayedede Atatürk’ün tabancasını almasıyla gündeme gelen Türker, Altın Lale Film Festivalinin de organizasyonun da sahibi. Bununla beraber sokak hayvanlarına yardımdan özel gereksinimli bireylere elektrikli elektriksiz tekerlekli sandalye yardımı gibi iyilik hareketinin öncüsü olan Türker, Türkiye’de yaptırdığı okullarla ve bugüne kadar binlerce insana yaptığı iyilikle tanınıyor.

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