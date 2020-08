AFAD İl Müdürü Harman; "Afetlere hazırlık birinci görevimiz olmalı”

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman, “Afetlere hazırlık birinci görevimiz olmalı” dedi.



Türkiye'nin yakın tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21'nci yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman, “Afetlerle yaşamayı öğrenmeli ve afetlerin zararlarını yaşanmadan önce en aza indirmeliyiz” dedi. Ülke genelini derin acıya boğan Marmara Depremi’nde 18 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Harman, açıklamasında “Ülkemizin ve özellikle ilimizin deprem kuşağı üzerinde olması, olası depremlere karşı her an hazırlıklı olmamızı gerektirmektedir. Aydın AFAD olarak eğitim ve tatbikatlarla vatandaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör kuruluşlarına ve okullarda öğrencilerimize yönelik eğitimlerle; deprem öncesine, sırasına ve sonrasına toplumumuzu hazırlamaya çalışıyoruz. Afetlere hazırlık birinci görevimiz olmalı, afetlerle yaşamayı öğrenmeli ve afetlerin zararlarını yaşanmadan önce en aza indirmeliyiz” dedi.



“Önlemlerimizi almalıyız”



Deprem öncesinde alınması gereken önelmeler hakkında da bilgi veren Harman, “Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun inşa edilmiş sağlam binalarda oturulması, binaların tehlike ve risklere karşı güçlendirilmesi, yapısal olmayan tehlikelerin belirlenmesi yani eşyaların sabitlenmesi, Aile Afet Planının yapılması, evimize en yakın toplanma alanlarının edevlet üzerinden öğrenilmesi Afet ve Acil Durum Çantasının hazırlanması, alabileceğimiz başlıca önlemlerdir. Ülkemizde can ve mal kaybına neden olan afetlerin yaşanmaması temennisiyle 17 Ağustos Depreminde hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.



