Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Sarıkemer'de çıkan orman yangınına müdahale

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugün öğle saatlerinde Söke'nin Sarıkemer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangın duyulur duyulmaz ilçedeki tüm birimleri yangının bir an önce söndürülmesi için Sarıkemer'e yönlendirildiğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, son zamanlarda Aydın genelinde artan orman yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

Sarıkemer'de çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri yangının bir an önce kontrol altına alınabilmesi için mücadele ederken, yangının büyüme ihtimaline karşı Aydın genelindeki tüm itfaiye ve Büyükşehir Belediyesi birimleri teyakkuz durumuna geçirildi.

İtfaiye ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün de Sazlı Mahallesi'nde çıkan yangına müdahale etmişti.



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