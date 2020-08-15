Yol kenarındaki duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Bahattin ALBAYRAK / KUYUCAK (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, yol kenarındaki duvara çarpan motosikletin sürücüsü Volkan Kuşçu (43), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Yamalak Mahallesi´nde meydana geldi. Volkan Kuşçu, seyir halindeyken motosikletinin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak devrilen motosikletten düşen Kuşçu'nun yerde hareketsiz yattığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Volkan Kuşçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kuşçu'nun cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK

2020-08-15 17:02:02



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