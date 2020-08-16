Aydın’da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın Denizli karayolu ASTİM alt geçidi çıkışında saat 23.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler'den Nazilli yönüne ilerleyen S.K. idaresindeki 09 EV 660 plakalı araç, M.P. idaresindeki 09 HV 385 plakalı araca arkadan çarparak karşı şeride geçti. Araç Nazilli’den Efeler yönüne ilerleyen E.T. yönetimdeki 09 EZ 275 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada araçlarda bulunan E.T., D.T. ve S.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında sürücü S.K.’nın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Emniyet ekipleri kazaya karışan araçları çekici marifetiyle kaldırarak yolu trafiğe açtı. Kaza sonrasında olay yerinden kaçan S.K.'nın yakınları polis ekipleri ile tartışırken, görüntü almak isteyen gazetecilere de saldırdı.

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